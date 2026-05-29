Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 29 Maggio 2026, un valore di 0,134 €kWh (pari a 134,34 €MWh). Questo dato segna un aumento del 2,3% rispetto a ieri e si posiziona ben al di sopra delle medie settimanali e mensili, con una variazione positiva di oltre il 12% rispetto agli ultimi 7 e 30 giorni. Il mercato libero, quindi, vede una fase di rialzo dei prezzi, seppur non ai massimi del mese, ma comunque su livelli elevati rispetto al recente passato. Cosa significa per le famiglie. Per le famiglie italiane, il costo dell’energia elettrica rappresenta una voce importante nel bilancio domestico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,134 €/kWh – 29 Maggio 2026

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