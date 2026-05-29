In Bolivia, i blocchi stradali causano una perdita di circa 60 milioni di dollari al giorno, mettendo a rischio l’approvvigionamento di ossigeno per gli ospedali. Circa 500 pazienti critici potrebbero non ricevere assistenza senza corridoi aperti. Il dialogo tra il governo e l’opposizione è sospeso, con condizioni considerate inamovibili che impediscono la ripresa delle trattative. La crisi si aggrava mentre le strutture sanitarie si trovano in difficoltà.

? Domande chiave Come faranno i 500 pazienti critici a ricevere ossigeno senza corridoi aperti?. Quali sono le condizioni ferree che bloccano il dialogo tra Paz e opposizione?. Perché la Federazione Tupac Katari ha deciso di intensificare le mobilitazioni?. Quanto peserà il calo del PIL industriale sulla stabilità del governo?.? In Breve Perdite industriali totali oltre 1,68 miliardi di dollari con calo PIL superiore al 2%.. 500 pazienti critici a rischio per mancanza di ossigeno in quattro ospedali di La Paz.. Federazione Tupac Katari e Bartolina Sisa chiedono le dimissioni del capo dello Stato.. Blocchi durano da oltre un mese coinvolgendo sindacati di minatori, operai e cocaleros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, stallo nei blocchi: -60 milioni al giorno e rischio ospedali

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