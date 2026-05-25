In Bolivia, 59 blocchi stradali sono attivi in sei regioni, dopo il fallimento di un secondo tentativo di sgombero tra La Paz e Oruro. Le autorità non sono riuscite a rimuovere le barriere, che hanno causato il blocco delle principali vie di comunicazione. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le forze di sicurezza e i gruppi che partecipano ai blocchi. Nessun incidente grave è stato segnalato fino a questo momento.

Cinquantanove blocchi stradali paralizzano sei regioni della Bolivia dopo che il secondo tentativo di sgombero tra La Paz e Oruro è fallito sabato scorso. I manifestanti, composti da agricoltori e sostenitori di Morales, hanno respinto le forze dell’ordine utilizzando pietre e dinamite per proteggere i 227 chilometri di carreggiata occupati. L’impasse logistica e lo scontro con le autorità. La protesta, che prosegue ormai da 19 giorni, mira a forzare le dimissioni del presidente Paz attraverso una pressione costante sulle arterie vitali del Paese. Durante le operazioni di liberazione delle strade, l’attacco contro il ministro dei Lavori Pubblici, Zamora, ha costretto il funzionario a rientrare immediatamente a La Paz dopo la terza imboscata subita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, caos nei blocchi: 59 strade chiuse e il governo sotto assedio

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