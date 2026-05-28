I leader sindacali coinvolti nelle proteste in Bolivia rischiano l'arresto per sedizione. Per tentare di risolvere la crisi, le autorità hanno proposto loro un'offerta di immunità legale. Attualmente, ci sono circa 60 blocchi stradali nel paese, con le proteste che paralizzano diverse regioni. La proposta mira a far tornare alla normalità le strade e a ridurre le tensioni tra le parti.

? Domande chiave Chi sono i leader sindacali che rischiano l'arresto per sedizione?. Come può l'immunità legale sbloccare i 60 blocchi stradali?. Perché il governo esclude le dimissioni del presidente dal tavolo?. Quali conseguenze avrà il blocco delle merci sulla sicurezza alimentare?.? In Breve Vicente Salazar e Mario Argollo convocati per negoziare l'immunità legale.. 60 blocchi stradali totali paralizzano il movimento merci in Bolivia.. 22 blocchi concentrati nell'area circostante La Paz bloccano i flussi urbani.. Dimissioni del presidente Rodrigo Paz escluse dall'agenda dei colloqui governativi.. Il governo boliviano ha annunciato oggi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia: offerta di immunità ai leader per sbloccare i 60 blocchi

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