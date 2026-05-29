Il 3 e 4 giugno sono previsti blocchi dei treni tra Padova e Venezia a causa di lavori programmati. I treni Frecciarossa e Eurocity subiranno ritardi significativi, con alcune corse cancellate o posticipate. Saranno istituiti servizi di bus sostitutivi lungo la tratta interessata, per coprire le partenze e le arrivate dei treni coinvolti. Le aziende ferroviarie hanno comunicato le modifiche agli orari e le modalità di trasporto alternative.

? Punti chiave Quali treni Frecciarossa e Eurocity subiranno i ritardi maggiori?. Come funzioneranno i bus sostitutivi per la tratta Padova-Venezia?. Quali sono i divieti per bici e animali sui bus sostitutivi?. A quali orari precisi verranno cancellati i collegamenti verso Venezia?.? In Breve Cancellazioni Padova-Venezia tra le 9:40 e le 12:45 del 3 e 4 giugno.. Variazioni linea Verona Porta Nuova-Verona Porta Vescovo tra le 10:10 e le 12:30.. Modifiche percorrenza EuroCity EC 41 da Ginevra verso Venezia Santa Lucia.. Bus sostitutivi Padova-Venezia Mestre vietano bici e animali di grossa taglia.. Il 3 e il 4 giugno prossimi, i pendolari che percorrono la tratta tra Padova e Venezia Mestre dovranno affrontare pesanti disagi a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni il 3 e 4 giugno: caos tra Padova e Venezia per i lavori

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