Nelle ultime settimane, il blocco dei treni sulla linea Napoli-Salerno ha causato disagi ai pendolari e sature le strade circostanti. I lavori di installazione del sistema ERTMS hanno portato a interruzioni e sospensioni del servizio ferroviario, costringendo molte persone a cercare alternative di viaggio. La mancanza di comunicazioni dettagliate sui motivi e le tempistiche dei lavori ha alimentato confusione tra gli utenti, che si trovano a fare i conti con i disagi quotidiani.

? Punti chiave Come influenzeranno i lavori la viabilità stradale nelle prossime settimane?. Chi sono i responsabili della mancanza di informazioni ai pendolari?. Perché il piano dei bus sostitutivi non copre la domanda attuale?. Quali azioni legali intende intraprendere l'associazione per tutelare i viaggiatori?.? In Breve Blocco ferroviario previsto fino al 29 giugno sulla tratta Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni.. Anna Della Mura di U.di.Con denuncia carenza di informazioni e bus sostitutivi insufficienti.. U.di.Con chiede intervento ai Prefetti di Napoli e Salerno e tavolo in Regione Campania.. Impatto sistemico sulla mobilità stradale e sull'organizzazione lavorativa dell'Agro Nocerino Sarnese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Napoli-Salerno: caos e strade sature per i lavori ERTMS

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