È stato estratto vivo il primo dei cinque dispersi rintracciati in una grotta in Laos, dove sono rimasti intrappolati dal 19 maggio a causa di un’inondazione. I cinque fanno parte di un gruppo di sette persone rimaste bloccate nell’anfratto. L’operazione di salvataggio è in corso per recuperare anche gli altri.

E’ stato tratto in salvo il primo dei cinque dispersi trovati vivi in una grotta del Laos. I cinque fanno parte di un gruppo di sette persone rimaste intrappolate nell’anfratto dal 19 maggio, dopo che un’inondazione ne aveva bloccato l’uscita. I soccorritori laotiani e thailandesi hanno diffuso la notizia sui social media, insieme a un video che mostra il primo abitante del villaggio salvato con una lampada fissata sulla fronte. Il primo uomo soccorso – che dopo 10 giorni seduto su una roccia in una camera della grotta angusta, buia e parzialmente allagata camminava a fatica – sarà sottoposto a un controllo medico. I cinque erano stati individuati dai soccorritori mercoledì, ma le operazioni di soccorso sono complesse per i cunicoli troppo stretti e gli ambienti della grotta allagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bloccati in una grotta in Laos, estratto il primo dei 5 trovati vivi: l'uscita dal cunicolo

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