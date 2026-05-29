Cinque dei sette dispersi rinvenuti vivi in una grotta nella provincia di Xaisomboun, in Laos, hanno pianto di gioia al primo contatto con i soccorritori. I soccorsi sono arrivati dopo che i dispersi erano rimasti intrappolati nella cavità sotterranea. I soccorritori hanno trovato i sopravvissuti in condizioni di salute precarie, ma ancora vivi, e hanno comunicato che si trovavano in un'area isolata e difficile da raggiungere. La ricerca continua per localizzare gli altri due dispersi.

Sono scoppiati in lacrime quando i soccorritori li hanno raggiunti i cinque trovati vivi dei sette dispersi in una grotta del Laos, nella provincia di Xaisomboun, vicina alla capitale Vientiane. I sette si erano inoltrati nella grotta il 19 maggio, ma un’inondazione ne aveva ostruito l’uscita. I soccorritori li hanno trovati seduti su una roccia in una camera angusta e parzialmente allagata, ma non sono ancora stati estratti. L’operazione è estremamente complessa a causa dei cunicoli troppo stretti e delle aree inondate. Altri due del gruppo sono ancora dispersi. “Non preoccupatevi mamma e papà. Sono ancora forte, sto bene. Domani sarò a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bloccati in grotta in Laos, il primo incontro coi soccorritori: le lacrime dei dispersi trovati vivi

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