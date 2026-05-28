Cinque delle sette persone intrappolate in una grotta in Laos sono state trovate vive dopo più di una settimana di isolamento. Le prime immagini mostrano i dispersi seduti su una roccia al buio all’interno della cavità. I soccorritori sono riusciti a localizzarli e a comunicare con loro. La ricerca continua per individuare le altre due persone scomparse.

Erano seduti su una roccia al buio nella grotta in cui erano rimasti intrappolati per più di una settimana cinque delle sette persone disperse in Laos. Per raggiungerli, i soccorritori si sono immersi in sezioni subacquee della grotta. “Non siamo ancora in grado di estrarli a causa degli ostacoli presenti nelle zone strette e in alcune aree che richiedono l’immersione. Sono quindi necessarie misure speciali ed esperti per il soccorso e l’assistenza medica, al fine di garantire la massima sicurezza”, ha dichiarato il capo della missione di soccorso thailandese, Kengkaj Bongkawong. A proposito dei due ancora dispersi, il soccorritore informa: “Non sappiamo ancora in quale direzione dobbiamo dirigerci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bloccati in una grotta in Laos, i soccorsi: le prime immagini dei dispersi ritrovati vivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Seven Trapped in Flooded Laos Cave as Thai Divers Join the Effort

Notizie e thread social correlati

Bloccati in una grotta in Laos, 5 ritrovati vivi: la gioia dei soccorritoriCinque persone sono state trovate vive in una grotta in Laos dopo più di sette giorni di isolamento.

Laos, dispersi in una grotta per oltre una settimana: ritrovati vivi in 5Cinque persone sono state trovate vive dopo essere rimaste più di sette giorni intrappolate in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nel...

Temi più discussi: Corsa contro il tempo in Laos, sette intrappolati in una grotta; Laos, trovati vivi 5 dei 7 minatori intrappolati in una grotta allagata: proseguono le ricerche; Bloccati in una grotta in Laos, 5 ritrovati vivi: la gioia dei soccorritori; Laos: sette dispersi in una grotta, proseguono le ricerche.

Cercavano oro in una grotta, bloccati dalla tempesta in un tunnel di 340 metri: individuati cinque dei sette dispersi x.com

Bloccati in una grotta in Laos, i soccorsi: le prime immagini dei dispersi ritrovati viviErano seduti su una roccia al buio nella grotta in cui erano rimasti intrappolati per più di una settimana cinque delle sette persone disperse in Laos. Per ... lapresse.it

Prime immagini di salvataggio dall'interno della Grotta delle Maldive reddit

Laos, trovati vivi 5 dei 7 minatori intrappolati in una grotta allagata: proseguono le ricercheCinque dei sette uomini intrappolati da giorni in una grotta allagata in Laos sono stati trovati vivi. Le immagini dei soccorsi mostrano il difficile intervento dei sub tra cunicoli sommersi e passagg ... adnkronos.com