Ex caserma dei vigili del fuoco sgomberati gli occupanti abusivi | un denunciato

È iniziato l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Giulio Douhet a Caserta. Gli occupanti abusivi sono stati sgomberati, e una persona è stata denunciata in relazione all’operazione. L’intervento si è svolto nelle ultime ore e riguarda l’area dismessa da tempo.

Ha preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Giulio Douhet, a Caserta. I lavori prevedono, in particolare, la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente, nonché interventi di messa in sicurezza passiva dell’area. Tra questi rientrano la chiusura definitiva dei varchi di accesso, il ripristino delle recinzioni e l’installazione di adeguata segnaletica, al fine di prevenire ulteriori fenomeni di occupazione abusiva e garantire la tutela della pubblica incolumità. Contestualmente all’avvio delle attività, la Polizia Provinciale ha proceduto allo sgombero di alcuni cittadini extracomunitari che occupavano i locali abbandonati. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ex caserma dei vigili del fuoco, sgomberati gli occupanti abusivi: un denunciato Articoli correlati Blitz all'alba in via Rep. di Montefiorino: sgomberati gli alloggi, identificati 13 occupanti abusiviUn risveglio a lungo atteso per i residenti della zona di via Repubblica di Montefiorino. Abusivi nelle case Aler di Abbiategrasso: sgomberati e denunciati i tre occupantiAbbiategrasso (Milano), 4 febbraio 2026 – Avevano occupato abusivamente un appartamento nel contesto delle case popolari di via Fusè: gli agenti di... Contenuti e approfondimenti su Ex caserma dei vigili del fuoco... Temi più discussi: Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030; Ex caserma Fantuzzi di Belluno; Pubblicata la gara per la riqualificazione della caserma Perotti; Senorbì, calcinacci dall’ex caserma in via Sicilia. Pannelli fotovoltaici precipitano da un tetto: danni ad alcune auto in sosta. Potenza, l’ex caserma dei Vigili del fuoco è un rudere senza tracce di futuroOggi è solo un vecchio edificio, abbandonato e cadente, ma questo stabile di rione San Rocco a Potenza, costruito negli anni ‘30, ospitava un tempo una struttura vitale e importante come la caserma ... lagazzettadelmezzogiorno.it Albenga, ex caserma Turinetto: intervento urgente per la messa in sicurezzaAlbenga, ex caserma Turinetto: intervento urgente per la messa in sicurezza, sono caduti calcinacci dal serbatoio pensile del complesso ... liguria.bizjournal.it La nuova caserma dei carabinieri di Sestri Levante si farà. E sorgerà nella zona dell’ospedale. Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali rispetto al nuovo sito, ma a quanto si apprende, dopo un lungo iter fatto di incontri e sopralluoghi con le parti interess - facebook.com facebook