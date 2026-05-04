Nella città si registrano più di venti casi di occupazioni abusive non abitative da parte di diversi soggetti. Recentemente, il governo ha stanziato oltre 30 milioni di euro per un intervento di sanatoria che riguarda queste occupazioni. La misura mira a regolarizzare alcune situazioni, anche se non tutte le occupazioni sono abitate. L’annuncio è arrivato in un momento di crescente attenzione sul tema delle occupazioni illegali.

di Francesco Boezi – Centri sociali che spesso, purtroppo, si rivelano coacervi di individui e gruppi legati all’estremismo di sinistra, che strizzano l’occhio anche al mondo anarchico. Nella Capitale si contano oltre 20 occupazioni abusive “non abitative” a opera di soggetti riconducibili a movimenti “politici” e dell’associazionismo, mentre nel capoluogo lombardo sono 16, tra cui spiccano T28, Panetteria occupata, Il Cantiere, SOCS, centro sociale ZAM, Kasciavit. Ma sono anche potentissimi centri che si scaldano durante le campagne elettorali. Lo abbiamo visto con il referendum sulla giustizia, in cui la saldatura tra movimenti pro Pal, sigle antagoniste e realtà associative si è palesata sotto un unico slogan: mandare a casa il governo Meloni.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gualtieri foraggia gli occupanti abusivi: oltre 30 milioni per la sanatoria

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