Marco Rizzo ha interrotto la presentazione del libro scritto dal vicedirettore di Repubblica, accusando Mentana e Cappellini di essere “rossobruni”. Rizzo ha dichiarato di non essere intenzionato a schierarsi politicamente, ma di voler solo promuovere la pace. L’intervento è durato alcuni minuti, con confronti tra i presenti e accuse di parte. Nessuna modifica alla programmazione o ulteriori azioni sono state riportate dopo l’incidente.

Marco Rizzo tira le orecchie a Enrico Mentana e a Stefano Cappellini. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare ha fatto irruzione alla presentazione del libro scritto dal vicedirettore di Repubblica “Rossobruni. Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia” che si è tenuta oggi alla Mondadori di Galleria Colonna a Roma. “L’antifascismo di oggi è un alibi per chi non vuole essere anti-capitalista. Io ho titolo a parlare non voi dei grandi media”, ha esordito Rizzo, visibilmente irritato per essere stato inserito tra i “rossobruni”. E, a tal proposito, ha detto: “Cappellini mi cita come rossobruno? Io so solo che quando Putin e Trump si sono dati la mano, le azioni delle grandi fabbriche di armi sono andati giù”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blitz di Rizzo contro Cappellini e Mentana: "Io rossobruno? No, voglio solo la pace"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza notturna in via Mentana a Como: “Io ti uccido”, aggredisce una donna, le sputa addosso, poi si scaglia contro la poliziaNella notte di venerdì a Como, una donna è stata aggredita in via Mentana da un uomo che le ha rivolto minacce di morte e le ha sputato addosso.

Killian Nielsen sulla madre Brigitte dopo Belve: “Mi hanno negato di vederla, io voglio solo voltare pagina”Dopo le dichiarazioni fatte a Belve, Killian Nielsen ha espresso il desiderio di mettere un punto alle tensioni con sua madre, affermando di non aver...

Argomenti più discussi: Blitz antidroga scoperta centrale dello spaccio, 32 arresti tra Calabria e Sicilia: i nomi; Operazione antidroga a Licata: le immagini dei carabinieri in azione; Valle Caudina, inchiesta Dda su estorsioni e spaccio: tredici condanne e quattro assoluzioni; Cus Palermo, nuovi obiettivi di #futsalmercato: mirino su Bartolo Rizzo, torna Gabriele Barcellona?.

Maxi blitz contro il Pezzotto 2.0: 100 perquisizioni in tutta Italia - Operazione u201cTutto Chiarou201d: oltre 100 perquisizioni e primi 1.000 utenti sanzionati. Continua la lettura : ift.tt/sigUdH5 x.com

Napoli, blitz della guardia di finanza contro compro oro: sequestro da 600mila euroUn blitz della guardia di finanza contro compro oro in provincia di Napoli si conclude con un sequestro da 600mila euro. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno ... ilmattino.it