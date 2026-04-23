Killian Nielsen sulla madre Brigitte dopo Belve | Mi hanno negato di vederla io voglio solo voltare pagina

Dopo le dichiarazioni fatte a Belve, Killian Nielsen ha espresso il desiderio di mettere un punto alle tensioni con sua madre, affermando di non aver più avuto accesso ai suoi incontri. Il 36enne ha spiegato di aver bevuto in passato per mancanza di altre motivazioni e ha dichiarato di voler semplicemente voltare pagina, senza entrare nei dettagli delle motivazioni che hanno portato alla loro separazione.

Killian Nielsen ha parlato del rapporto con la madre Brigitte dopo le sue dichiarazioni a Belve. Il 36enne ha spiegato che gli è stato negato di vederla e che lui oggi vorrebbe solo voltare pagina: "Bevevo perché mi mancava. Ho provato a scriverle ma non risponde".🔗 Leggi su Fanpage.it

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