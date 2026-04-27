Violenza notturna in via Mentana a Como | Io ti uccido aggredisce una donna le sputa addosso poi si scaglia contro la polizia

Nella notte di venerdì a Como, una donna è stata aggredita in via Mentana da un uomo che le ha rivolto minacce di morte e le ha sputato addosso. Successivamente, l’uomo si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto, opponendo resistenza e rivolgendo loro insulti. La polizia di Stato ha fermato e denunciato un 38enne slovacco per resistenza, violenza, oltraggio e minacce nei confronti delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione nella notte di venerdì a Como, dove la polizia di Stato ha denunciato un 38enne slovacco per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per minaccia.La segnalazioneL’intervento è scattato intorno alle ore 23 in via Mentana, dove una donna ha richiesto.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Brescia, 27enne aggredisce un uomo senza motivo e sputa addosso alla polizia: pugno di ferro del questoreUn cittadino somalo di 27 anni è stato arrestato a Brescia per spaccio di stupefacenti e aggressione a pubblico ufficiale. Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata: 21enne arrestatoA finire nei guai un ragazzo di 21 anni, con precedenti di polizia, che nella giornata di ieri fuori dall'ospedale di Sant'Anna (Como) ha prima... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dl Sicurezza, ok definitivo della Camera. Cdm approva decreto correttivo sui rimpatri; Spaccata notturna in una pizzeria e fuga con centinaia di euro. Ma le telecamere stanano il ladro; Eventi segnalati dai Comuni; Spaccata notturna. Sfasciata la vetrina della boutique: rubate borse griffate. Dopo anni di escalation tra social e cronaca nera, la violenza notturna delude il pubblico per scarsa qualità e zero contenuti virali - facebook.com facebook