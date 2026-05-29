Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate | tre denunce

Da ecodibergamo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno effettuato un blitz tra Scanzorosciate e Seriate, concentrandosi sulle aree boschive. Durante l’intervento, sono stati denunciati tre cittadini irregolari, che sono stati anche espulsi. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita. L’operazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con il controllo di diverse zone rurali.

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L’OPERAZIONE. Carabinieri nelle aree boschive tra Scanzorosciate e comuni limitrofi: tre cittadini irregolari denunciati ed espulsi. Controlli straordinari dei carabinieri nelle aree boschive della Bergamasca contro spaccio, occupazioni abusive e immigrazione irregolare. Nelle prime ore di mercoledì 27 maggio i militari di Bergamo, coordinati dalla Tenenza di Seriate, sono intervenuti con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo, dell’unità cinofila di Orio al Serio e della Polizia locale. Durante il servizio, i carabinieri hanno trovato due cittadini marocchini all’interno di un immobile temporaneamente disabitato a Scanzorosciate, utilizzato come ricovero di fortuna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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