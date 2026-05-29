I carabinieri hanno effettuato un blitz tra Scanzorosciate e Seriate, concentrandosi sulle aree boschive. Durante l’intervento, sono stati denunciati tre cittadini irregolari, che sono stati anche espulsi. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita. L’operazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con il controllo di diverse zone rurali.

L’OPERAZIONE. Carabinieri nelle aree boschive tra Scanzorosciate e comuni limitrofi: tre cittadini irregolari denunciati ed espulsi. Controlli straordinari dei carabinieri nelle aree boschive della Bergamasca contro spaccio, occupazioni abusive e immigrazione irregolare. Nelle prime ore di mercoledì 27 maggio i militari di Bergamo, coordinati dalla Tenenza di Seriate, sono intervenuti con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo, dell’unità cinofila di Orio al Serio e della Polizia locale. Durante il servizio, i carabinieri hanno trovato due cittadini marocchini all’interno di un immobile temporaneamente disabitato a Scanzorosciate, utilizzato come ricovero di fortuna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate: tre denunce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz dei Carabinieri: tra alcol e sporcizia, sanzioni e denunceDurante il fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli in diversi comuni della regione, riscontrando situazioni di alcolismo tra i...

Forlì, blitz dei Carabinieri: 6 denunce tra armi, furti e banconote falseA Forlì, i Carabinieri hanno effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di sei persone, coinvolte in questioni legate ad armi, furti e...

Temi più discussi: Rapine e furti tra Veneto e Toscana, blitz dei Carabinieri: arresti nel Vicentino e nel Pisano; Maxi blitz a Ostia: cento carabinieri cingono d'assedio il litorale. Otto arresti e 15 denunce; Droga, maxi operazione dei Carabinieri tra Modugno e Bitonto: 10 arresti e sequestri di stupefacenti; Blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino: 8 arresti e droga sequestrata.

Maxi blitz dei Carabinieri sul litorale romano tra Ostia e Fiumicino: oltre 100 i militari impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto di microcriminalità e spaccio. Il bilancio è di 8 soggetti arrestati, tra cui 4 pusher, e 15 denun x.com

Smantellata banda dei colpi ai bancomat nel Teramano, blitz dei Carabinieri tra Puglia e AbruzzoI Carabinieri hanno smantellato una banda specializzata negli assalti ai bancomat tra Abruzzo e Puglia, con un’operazione coordinata su più province. trmtv.it

Traffico di droga e armi, maxi blitz della Polizia tra Italia e Croazia reddit

Roma: traffico droga, estorsione e armi, maxi blitz dei carabinieri al clan della Magliana. 7 arrestispedizioni punitive e l'intento di acquisire armi da guerra per compiere agguati nei confronti dei componenti di clan rivali. radiocolonna.it