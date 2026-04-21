Durante il fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli in diversi comuni della regione, riscontrando situazioni di alcolismo tra i conducenti e condizioni di sporcizia in alcune aree pubbliche. Sono state elevate sanzioni e presentate denunce a carico di persone trovate in violazione delle norme di sicurezza stradale e igiene. L'intervento ha coinvolto più pattuglie in varie località del territorio regionale.

Un intenso operativo di controllo condotto dai carabinieri nel fine settimana ha messo in luce diverse criticità legate alla sicurezza stradale e all’igiene pubblica in vari comuni del territorio regionale. Le verifiche hanno portato a cinque denunce per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, tra cui un episodio avvenuto a Povoletto dove un conducente è finito fuori strada, oltre a segnalazioni di guida senza patente a Cividale e il possesso di hashish da parte di un giovane a Latisana. Sicurezza stradale e decoro urbano: i dettagli dell’operazione. Il monitoraggio delle arterie stradali e dei luoghi di aggregazione ha permesso di individuare comportamenti che mettono a rischio la tranquillità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri: tra alcol e sporcizia, sanzioni e denunce

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