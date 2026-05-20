A Forlì, i Carabinieri hanno effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di sei persone, coinvolte in questioni legate ad armi, furti e banconote false. Durante le operazioni, gli inquirenti hanno trovato un uomo con un oggetto nascosto sotto la manica del giubbotto, che ha attirato la loro attenzione. Le forze dell'ordine hanno anche analizzato alcune banconote, identificandone la falsità attraverso verifiche sul colore e sui dettagli di stampa.

? Domande chiave Cosa nascondeva l'uomo sotto la manica del suo giubbotto?. Come hanno fatto i carabinieri a individuare le banconote false?. Dove sono stati fermati i giovani responsabili del furto nei negozi?. Chi sono i soggetti segnalati per l'uso di droga nelle zone verdi?.? In Breve Due giovani denunciati per furto di capi d'abbigliamento da 400 euro.. Due soggetti intercettati mentre spendevano banconote false per acquistare fiori.. Quattro giovani segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso di cocaina e hashish.. Un uomo fermato con tre giraviti nascosti nella manica del giubbotto.. Sei denunce sono state depositate dai Carabinieri della Compagnia di Forlì a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato tra le arterie stradali e le aree di aggregazione sociale della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, blitz dei Carabinieri: 6 denunce tra armi, furti e banconote false

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