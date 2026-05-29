Blackout a Garbatella a Roma | case strade e ristoranti senza corrente e al buio

A Roma, nel quartiere Garbatella, le abitazioni, le strade e alcuni ristoranti sono rimasti senza corrente nella serata di oggi. La mancanza di energia ha causato oscurità diffusa nel quartiere. La corrente è stata ripristinata circa dieci minuti dopo. Nessun altro dettaglio sulla causa del blackout o eventuali conseguenze è stato comunicato.

Case e strade del quartiere Garbatella di Roma sono rimasti al buio nella serata di oggi. La corrente è ritornata dopo circa dieci minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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