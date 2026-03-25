San Leone al buio secondo blackout in pochi giorni | 150 famiglie senza corrente

A pochi giorni dal precedente guasto, a San Leone si è verificato un nuovo blackout che ha interessato circa 150 famiglie. L’interruzione della corrente ha coinvolto le vie Persefone, Piazza Trinacria e Ustica, lasciando senza energia elettrica le abitazioni in quelle zone. La situazione si è verificata in un breve arco di tempo, al termine di un periodo già caratterizzato da un altro episodio simile.

Disagi tra via Persefone, piazza Trinacria e via Ustica: illuminazione pubblica regolare, ma case al buio fino all’una di notte Nuovo blackout a San Leone. Dopo il guasto dei giorni scorsi, un secondo stop alla fornitura elettrica ha lasciato senza corrente circa 150 famiglie tra via Persefone, piazza Trinacria e via Ustica. L’interruzione si è verificata nella serata di ieri e la corrente è tornata solo intorno all’una. L’illuminazione pubblica è rimasta regolarmente funzionante, ma le abitazioni sono rimaste completamente al buio per diverse ore. Un episodio analogo si era verificato alcuni giorni fa, in mattinata, a causa di una rottura provocata dagli operai impegnati nei lavori di posa della fibra ottica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - San Leone al buio, secondo blackout in pochi giorni: 150 famiglie senza corrente Articoli correlati Cuba ancora al buio, secondo blackout in pochi giorni. “Ci prepariamo alla possibilità di un’aggressione militare Usa”L’Avana, 22 marzo 2026 – Cuba si prepara alla possibilità di un'aggressione militare da parte degli Stati uniti, pur auspicando che il conflitto... Leggi anche: Villaggio Olimpico al buio, 200 famiglie senza corrente per ventiquattr'ore