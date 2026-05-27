Black out al Sallustiano a Roma suona l'allarme delle auto | uffici ristoranti e case senza corrente

Notizia in breve

Un blackout ha colpito il quartiere Sallustiano a Roma, lasciando senza energia uffici, ristoranti e abitazioni. L’interruzione si è verificata nel pomeriggio e ha interessato via Piave, via XX Settembre e altre strade tra Porta Pia, Corso d'Italia e Piazza Fiume. La mancanza di corrente ha causato disagi nella zona, con auto che hanno segnalato l’interruzione dell’illuminazione e dei servizi elettrici. Le cause non sono state ancora rese note.