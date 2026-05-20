Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,28 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,6 miliardi di dollari
Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di aver accumulato 5,28 milioni di token ETH tra le sue partecipazioni, mentre il totale delle criptovalute e delle liquidità di proprietà ammonta a 12,6 miliardi di dollari. L’azienda ha anche reso noto di possedere più del 4,37% dell’offerta totale di una determinata criptovaluta, senza specificare ulteriori dettagli. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che ha evidenziato i numeri relativi alle partecipazioni in criptovalute e asset digitali.
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Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan
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