Bisseck il valore di mercato vola | toccati i 50 milioni Il suo commento | Mi sento molto onorato

Da internews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il valore di mercato del difensore tedesco dell’Inter, Bisseck, ha raggiunto i 50 milioni di euro. Il giocatore ha commentato: «Mi sento molto onorato». La cifra rappresenta un incremento significativo rispetto alle valutazioni precedenti. La sua quotazione sul mercato continua a salire, riflettendo l’interesse di diversi club. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

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di Paolo Moramarco Bisseck, il valore di mercato del difensore tedesco dell’Inter vola: toccati i 50 milioni. Il suo commento: «Mi sento molto onorato». La stagione eccezionale disputata con l’ Inter che ha accesos anche l’interesse del Bayern Monaco, ha portato il valore di mercato di Yann Bisseck a toccare vette inedite nella carriera del difensore tedesco. Grazie alle prestazioni offerte e alla conquista del doblete (Scudetto e Coppa Italia), il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è ora stimato a 50 milioni di euro, dieci in più rispetto all’ultimo rilevamento. Bisseck tra i difensori tedeschi più quotati. Con questo aumento, Bisseck ha superato il massimo storico raggiunto da Antonio Rüdiger (giugno 2019). 🔗 Leggi su Internews24.com

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