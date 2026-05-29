Il Bayern Monaco ha avviato i primi contatti con l’Inter per il trasferimento del difensore Bisseck. Il club tedesco valuta il giocatore e il costo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle trattative o eventuali offerte ufficiali. Bisseck, attualmente in forza all’Inter, è oggetto di interesse da parte del Bayern Monaco.

di Alberto Petrosilli Il difensore nerazzurro Bisseck piace ai bavaresi: il costo del cartellino parte da 40 milioni di euro. Tutti i dettagli. L’interesse del Bayern Monaco per Yann Bisseck prende sempre più forma. Secondo quanto riferito da Christian Falk di BILD, il club tedesco avrebbe già avviato i primi contatti con l’ Inter per raccogliere informazioni concrete sul centrale nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i profili seguiti dalla dirigenza bavarese figurano anche nomi importanti come Josko Gvardiol e Ruben Dias, ma il difensore interista avrebbe un vantaggio significativo rispetto agli altri candidati: un ingaggio decisamente più sostenibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bayern Monaco su Bisseck: primi contatti con l’Inter

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