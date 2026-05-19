Inter pericolo bavarese | il Bayern Monaco pensa a Bisseck

Il Bayern Monaco sta valutando l'acquisto di un difensore per rinforzare la rosa nella prossima stagione. La società ha messo nel mirino un giocatore attualmente in forza a un club tedesco, con l’obiettivo di inserirlo nel reparto arretrato insieme a Tah e Upamecano. La trattativa è in corso, e si attendono aggiornamenti sul possibile accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alla firma o alle tempistiche.

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Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Secondo quanto riportato da Sportitalia, Yann Bisseck è finito sotto i riflettori del Bayern Moanco. Chivu, però, ritiene il giocatore imprescindibile Il Bayern Monaco è in cerca di un difensore per la prossima stagione da affiancare a Tah e Upamecano. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Vincent Kompany avrebbe chiesto alla dirigenza bavarese l’acquisto di Yann Bisseck, il quale è valutato dall’Inter circa 50 milioni di euro, a seguito della notevole stagione che il difensore ha disputato contribuendo a vincere il doblete. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, pericolo bavarese: il Bayern Monaco pensa a Bisseck ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GRAZIE PSG-BAYERN MONACO 5-4 Sullo stesso argomento Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche,... Real Madrid Bayern Monaco 1-2: Mbappé non basta, blitz bavarese al Bernabeu nel segno di Luis Diaz e KaneCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...