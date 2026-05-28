Cesena celebra le tradizioni moldave con una giornata di musica gastronomia e spettacoli | si apre Diaspora Fest

Notizia in breve

Il 31 maggio, Cesena ospiterà Diaspora Fest 2026, una giornata dedicata alle tradizioni moldave. L’evento prevede musica, gastronomia e spettacoli, con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra culture e comunità. La manifestazione si svolgerà in una location cittadina e coinvolgerà diversi artisti e produttori locali, offrendo un’occasione di confronto e scambio culturale. La giornata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione delle tradizioni internazionali.