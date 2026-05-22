Reggio Calabria | il Lungomare Falcomatà celebra il gusto col Pizza Fest
Sul lungomare di Reggio Calabria si tiene il Pizza Fest, un evento dedicato alla pizza con protagonisti grandi maestri pizzaioli. Durante la manifestazione, verranno presentati ingredienti tipici e nuove interpretazioni della pizza tradizionale. L’evento mira anche a promuovere il turismo enogastronomico nella zona, attirando visitatori interessati alle specialità locali e alle novità nel settore della ristorazione.
?? Punti chiave Quali ingredienti tipici incontreranno i grandi maestri pizzaioli sul lungomare? Come cambierà il turismo enogastronomico di Reggio Calabria con questo evento? Chi organizza questo nuovo modello di valorizzazione dei prodotti locali? Dove si svolgeranno gli altri appuntamenti culturali previsti in questo periodo??? In Breve Evento curato da Progetto Touring dal 29 maggio al 2 giugno. Orari dalle 18:00 alla 01:00 presso l'area antistante la Torre Nervi. Promozione filiera agro . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
“Calabria Pizza Fest”: il Lungomare Falcomatà si trasforma nel villaggio del gustoCinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza: dal 29 maggio al 2 giugno il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà...
Leggi anche: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma
Arriva il Calabria Pizza Fest: Reggio Calabria si prepara ad accogliere la prima edizione del grande villaggio dedicato alla pizza Cinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza: dal 29 maggio al 2 giugno 2026 il Lungomare Falcomatà di Regg facebook
Calabria Pizza Fest - Lungomare Falcomatà Reggio Calabria - Jblasa.com #reggiocalabria #calabriapizzafest #lungomarefalcomata #rispettarelacalabria #eventicalabria #turismo #calabria #calabriatour #jblasa buff.ly/bhrje1L x.com
A Reggio Calabria cinque giorni di gusto, musica e tradizione sul Lungomare Falcomatà con il Calabria Pizza FestCinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza: dal 29 maggio al 2 giugno 2026 il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica e del ... strettoweb.com
Tutto pronto per il Reggio Pickleball Fest: due giorni di sport, spettacolo e grandi campioniDal 15 al 16 maggio 2026 l’Arena ospita due giornate dedicate al pickleball con scuole, circoli Fitp e campioni ... citynow.it