Sostegno scolastico negato il TAR annulla il PEI e obbliga la scuola a coprire intero orario per alunna con disabilità grave
Il TAR della Campania ha annullato il Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo a un’alunna con disabilità grave, stabilendo che la scuola deve coprire l’intero orario scolastico. La decisione è arrivata nel contesto di un ricorso presentato contro il sostegno scolastico negato, e la sentenza è stata emessa il 5 marzo 2026 con la n. 015362026.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, con sentenza n. 015362026 del 5 marzo 2026 (ricorso n. 3532026), ha accolto il ricorso di un genitore che chiedeva l'annullamento del Piano Educativo Individualizzato predisposto per una minore con disabilità grave, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
