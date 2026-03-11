Sostegno scolastico negato il TAR annulla il PEI e obbliga la scuola a coprire intero orario per alunna con disabilità grave

Il TAR della Campania ha annullato il Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo a un’alunna con disabilità grave, stabilendo che la scuola deve coprire l’intero orario scolastico. La decisione è arrivata nel contesto di un ricorso presentato contro il sostegno scolastico negato, e la sentenza è stata emessa il 5 marzo 2026 con la n. 015362026.