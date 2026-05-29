Una serata in musica d’eccezione quella che richiamerà al teatro Niccolini di Firenze la grande tradizione del jazz e del songbook americano. Appuntamento il 28 giugno, dalle ore 20.30, col ‘Billy Stritch Live!’. L’acclamato pianista e cantante di fama mondiale Billy Stritch si esibirà nell’ambito della stagione firmata da Firenze On Stage. Figura leggendaria dello spettacolo, Billy porta con sé oltre quattro decenni di esperienza come affermato solista, accompagnatore di lunga data di icone come Liza Minnelli, Tony Bennett e Linda Eder, nonché autore di successi, tra cui ’Does He Love You’, inciso da Reba McEntire e Dolly Parton. La sua carriera lo ha portato su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Royal Albert Hall di Londra, la NHK Hall di Tokyo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Billy Stritch Live!’. Al teatro Niccolini lo spettacolo ‘Let’s Fall In Love’

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