Firenze in scena lo spettacolo ‘Allacciate le cinture!’ al teatro Niccolini
A Firenze, il 10 maggio alle 17, al teatro Niccolini si svolgerà lo spettacolo intitolato ‘Allacciate le cinture!’. La rappresentazione avrà luogo nella sede di via Ricasoli 3 e fa parte della programmazione teatrale in corso nella città. La pièce è prevista per il pubblico locale e si inserisce nel cartellone degli eventi culturali della stagione.
Firenze, 8 maggio 2026 – Si intitola ‘ Allacciate le cinture! ’ lo spettacolo che andrà in scena il 10 maggio al teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3) alle ore 17. Un appuntamento fuori dagli schemi, che unisce musica e spirito teatrale, arie d’opera e virtuosismo. A calcare il palcoscenico saranno un soprano, un violinista e un pianista, proprio come in un concerto tradizionale. Tuttavia, da qui in poi le regole cambiano. ‘Allacciate le cinture!’, che vede protagonisti il soprano Maria Luigia Borsi e il Duo Baldo composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, nonostante metta al centro della scena le grandi arie d’opera e i brani per violino e pianoforte, riserva molte sorprese rispetto a un classico concerto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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