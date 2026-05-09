Firenze in scena lo spettacolo ‘Allacciate le cinture!’ al teatro Niccolini

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, il 10 maggio alle 17, al teatro Niccolini si svolgerà lo spettacolo intitolato ‘Allacciate le cinture!’. La rappresentazione avrà luogo nella sede di via Ricasoli 3 e fa parte della programmazione teatrale in corso nella città. La pièce è prevista per il pubblico locale e si inserisce nel cartellone degli eventi culturali della stagione.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Si intitola ‘ Allacciate le cinture! ’ lo spettacolo che andrà in scena il 10 maggio al teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3) alle ore 17. Un appuntamento fuori dagli schemi, che unisce musica e spirito teatrale, arie d’opera e virtuosismo.  A calcare il palcoscenico saranno un soprano, un violinista e un pianista, proprio come in un concerto tradizionale. Tuttavia, da qui in poi le regole cambiano. ‘Allacciate le cinture!’, che vede protagonisti il soprano Maria Luigia Borsi e il Duo Baldo composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, nonostante metta al centro della scena le grandi arie d’opera e i brani per violino e pianoforte, riserva molte sorprese rispetto a un classico concerto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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