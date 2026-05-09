Firenze in scena lo spettacolo ‘Allacciate le cinture!’ al teatro Niccolini

A Firenze, il 10 maggio alle 17, al teatro Niccolini si svolgerà lo spettacolo intitolato ‘Allacciate le cinture!’. La rappresentazione avrà luogo nella sede di via Ricasoli 3 e fa parte della programmazione teatrale in corso nella città. La pièce è prevista per il pubblico locale e si inserisce nel cartellone degli eventi culturali della stagione.

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