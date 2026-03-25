Giorgio Montanini al Gavazzeni con lo spettacolo Fall Reloaded

Martedì 31 marzo alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate ospiterà lo spettacolo “Fall Reloaded” con l’attore e comico Giorgio Montanini. L’evento si terrà in via Carlo Cattaneo 1 e vedrà il comico esibirsi sul palco con il suo nuovo spettacolo. L’ingresso è previsto per la serata di martedì.

Martedì 31 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, c’è Giorgio Montanini con “Fall reloaded”. I biglietti sono disponibili a 34,50 euro per poltrona numerata. Si possono acquistare al cineteatro Gavazzeni di Seriate o su ticketone.it Dopo una stagione costellata di sold out, Giorgio Montanini torna nei teatri d’Italia e il 31 marzo approda al Cineteatro Gavazzeni di Seriate con Fall. Gli eventi più recenti – e non solo quelli – hanno però spinto l’artista a rimettere mano al testo, arricchendolo di nuovi spunti e nuove provocazioni. Nasce così Fall Reloaded: un aggiornamento necessario, ancora più affilato e inevitabilmente ancorato al presente, che conserva l’impianto originale ma non rinuncia a misurarsi con l’attualità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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