La discussione sulla legge elettorale ha riacceso le tensioni tra i leader politici, con la possibilità di un cambio alla guida del campo largo. Si fanno ipotesi su chi potrebbe sostituire Schlein e Conte per favorire l'unità. La nuova normativa potrebbe incidere sulla scelta del prossimo premier, influenzando le alleanze e le strategie politiche. La questione resta aperta, senza nomi ufficiali, ma con un clima di incertezza crescente.

? Punti chiave Chi potrebbe sostituire Schlein e Conte per unire il campo largo?. Come influirà la nuova legge elettorale sulla scelta del premier?. Perché il ritorno delle primarie mette in crisi la segreteria dem?. Quali sono i nomi dei veterani pronti a sfidare la leadership?.? In Breve Discussione Bignami bis prevista a Montecitorio il prossimo 26 giugno.. Possibili candidature per la guida del campo largo includono Salis e Bersani.. Goffredo Bettini ritiene inevitabile il ricorso alle primarie per il candidato premier.. Patriarca ritira l'emendamento sul Piano Casa dopo le critiche di Schlein..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bignami bis: il nuovo nodo elettorale che divide Schlein e Conte

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