Modigliana celebra Silvestro Lega | già oltre 500 visitatori per la mostra Se fossi il Lega 2026
Un riscontro che va oltre le aspettative per l’apertura di "Se fossi il Lega 2026", l’esposizione artistica allestita presso la prestigiosa cornice di Palazzo Borghi. Nei soli primi due giorni di apertura, la mostra ha già registrato la presenza di oltre 500 visitatori, confermando il profondo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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