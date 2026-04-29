Modigliana si veste a festa | un Maggio tra arte musica e natura per il Bicentenario di Silvestro Lega

Da forlitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modigliana, il mese di maggio si accende di iniziative per celebrare il bicentenario di Silvestro Lega, con un programma che coinvolge arte, musica e natura. La cittadina si prepara ad accogliere visitatori e residenti con una serie di eventi all’aperto, che si svolgeranno durante tutto il mese. La manifestazione mira a ricordare la figura del pittore e a valorizzare le tradizioni locali attraverso varie iniziative culturali e ricreative.

Modigliana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con un ricco cartellone di eventi che animeranno il mese di maggio. Il sipario si alza venerdì 1° maggio con il “Trekking del lavoratore”, undici chilometri di cammino, partendo dalle 9 dalla Chiesa di Santa Reparata, per ricordare che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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