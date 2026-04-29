Modigliana si veste a festa | un Maggio tra arte musica e natura per il Bicentenario di Silvestro Lega

A Modigliana, il mese di maggio si accende di iniziative per celebrare il bicentenario di Silvestro Lega, con un programma che coinvolge arte, musica e natura. La cittadina si prepara ad accogliere visitatori e residenti con una serie di eventi all’aperto, che si svolgeranno durante tutto il mese. La manifestazione mira a ricordare la figura del pittore e a valorizzare le tradizioni locali attraverso varie iniziative culturali e ricreative.

Modigliana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con un ricco cartellone di eventi che animeranno il mese di maggio. Il sipario si alza venerdì 1° maggio con il “Trekking del lavoratore”, undici chilometri di cammino, partendo dalle 9 dalla Chiesa di Santa Reparata, per ricordare che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo... Modigliana celebra Silvestro Lega: un dialogo tra pittura e poesia con Ivonne MussoniProseguono le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Silvestro Lega (1826-2026). Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Memoria e materia in dialogo al Museo Verità: a Modigliana la mostra di Giorgio Cavina; Ragazzi francesi in festa a Modigliana; A Palazzo Borghi trenta artisti protagonisti nella mostra Se fossi il Lega 2026; Giorgio Cavina. Epistemologie della memoria. Ragazzi francesi in festa a ModiglianaLa delegazione, ospitata nell’ex convento delle suore, vivrà uno dei weekend più intensi per il paese tra arte e degustazioni ... ilrestodelcarlino.it Oggi pomeriggio, in palazzo Borghi, inaugurazione della mostra "se fossi il Lega" nell'ambito delle iniziative promosse nell'ambito del bicentenario per la nascita di Silvestro Lega. Tante le persone che hanno partecipato dando risalto alla bella esposizione di - facebook.com facebook