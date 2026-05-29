Domani, sabato 30 maggio, il Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano ospiterà Best Movie Day 2026, una giornata dedicata alla cultura pop. L’evento prevede proiezioni di film e serie tv, esposizioni di fumetti e incontri con creator. La sala sarà allestita con stand dedicati e aree interattive per i visitatori. L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura è dalle 10 alle 22. Durante la giornata si svolgeranno anche attività per i più giovani.

Domani, sabato 30 maggio il Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano si trasformerà nel punto di riferimento della cultura pop contemporanea con il ritorno del BEST MOVIE DAY, l’evento annuale firmato Best Movie e prodotto da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli. Dalle ore 14.00 fino alla grande proiezione serale, il pubblico potrà vivere un’intera giornata di talk, incontri, anteprime, premiazioni e meet&greet insieme ad alcuni dei protagonisti più amati del panorama entertainment italiano. Ad aprire il programma sarà Zerocalcare, protagonista alle 14.00 di un talk dedicato alla nuova serie Netflix Due Spicci, seguito dal meet&greet con i fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Best Movie Day 2026: a Milano una giornata dedicata alla pop culture tra cinema, serie tv, fumetti e creator

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