Giovedì 26 marzo si svolgerà presso la Città del Cinema una serata dedicata alla Giornata Mondiale per l'Autismo. L'evento si tiene nella città e coinvolge la comunità locale, con l'obiettivo di sensibilizzare e condividere informazioni sulla condizione. La serata si intitola

La comunità foggiana è invitata a vivere una serata speciale, giovedì 26 marzo presso la Città del Cinema, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autoismo. L'evento ‘Fuori dal Guscio - Storie di crescita e inclusione’, organizzato da Tma metodo Caputo Ippolito, promette una esperienza ricca di emozioni, testimonianze reali e riflessioni significative sul tema dell'inclusione. A partire dalle 20.30, con ingresso completamente gratuito, si alterneranno tre momenti distinti. La serata inizierà con la proiezione del video documentario dedicato alle attività della Tma, seguito dalla presentazione dell'iniziativa nazionale ‘Abbracciata Collettiva 2026’, che si svolgerà a Foggia il 28 e 29 marzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Giornata Mondiale per l'Autismo, alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', una serata dedicata alla consapevolezza e alla condivisione

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