Best Movie Day 2026 a Milano una maratona pop con Zerocalcare Sarah Toscano e Rocco Papaleo

Il 30 maggio a Milano si svolge Best Movie Day 2026, una maratona dedicata alla cultura pop. L’evento include proiezioni di film, episodi di serie TV, interventi su fumetti e podcast, con la partecipazione di creator noti come Zerocalcare, Sarah Toscano e Rocco Papaleo. La giornata si concentra su vari linguaggi e forme di intrattenimento legate al mondo dello spettacolo e dei media digitali.

L’appuntamento il 30 maggio. Cinema, serie tv, fumetti, creator, podcast e nuovi linguaggi dell’intrattenimento: sabato 30 maggio il Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano ospiterà il BEST MOVIE DAY, l’evento annuale organizzato da Best Movie e prodotto da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli. Dalle 14 fino alla proiezione serale conclusiva, il pubblico potrà partecipare a talk, incontri, premiazioni e meet&greet con alcuni dei protagonisti più seguiti del momento. Ad aprire il programma sarà Zerocalcare con un incontro dedicato alla nuova serie Netflix Due Spicci, seguito dall’incontro con i fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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