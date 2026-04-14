Un commento di Paolo Bertolucci prevede cosa potrebbe succedere dopo il torneo di Barcellona per il tennista italiano. Secondo Bertolucci, ci sono due giocatori che sono al comando, anche se, come ha affermato lo stesso Sinner, loro si concentrano sui tornei, non sulla classifica. La classifica diventa quindi una conseguenza dei risultati ottenuti nelle competizioni.

"Ci sono due uomini al comando Ma ricordiamoci che, come ha detto anche Sinner, loro giocano per i tornei, non per la classifica: quella è una conseguenza delle vittorie". Ora Jannik Sinner è tornato in cima, "ma probabilmente non gioca a Barcellona, Alcaraz sì e probabilmente vincerà, sorpassandolo. Dopo c'è Roma, l'incognita Madrid. Due uomini soli al comando e gli altri sono a ore di distanza. Certo ai tifosi piace questa gara per il vertice, ma in realtà la cosa bella è vedere questi due fenomeni: come stanno in campo, come poi si rispettano dopo la rivalità che mettono in gioco: un rispetto enorme, trovo che sia meraviglioso. Come d'altronde era tra Nadal e Federer".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la profezia di Paolo Bertolucci: "Cosa accadrà dopo Barcellona"

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È storia. È orgoglio. È Jannik Sinner. Ci sono vittorie che restano nei numeri… e poi ci sono quelle che entrano nel cuore di un intero Paese. Jannik non ha solo vinto. Ha combattuto, ha resistito, ha dimostrato cosa significa credere fino in fondo nei propri - facebook.com facebook

Jannik Sinner @janniksin vince il Masters 1000 di Monte-Carlo battendo Carlos Alcaraz @calcarazinfo in finale Oltre 900mila euro di prize money e 1000 punti #ATP che lo riportano in vetta al #ranking mondiale. Un trionfo che consolida anche il suo valore x.com