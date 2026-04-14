Jannik Sinner la profezia di Paolo Bertolucci | Cosa accadrà dopo Barcellona

Da liberoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento di Paolo Bertolucci prevede cosa potrebbe succedere dopo il torneo di Barcellona per il tennista italiano. Secondo Bertolucci, ci sono due giocatori che sono al comando, anche se, come ha affermato lo stesso Sinner, loro si concentrano sui tornei, non sulla classifica. La classifica diventa quindi una conseguenza dei risultati ottenuti nelle competizioni.

"Ci sono due uomini al comando Ma ricordiamoci che, come ha detto anche Sinner, loro giocano per i tornei, non per la classifica: quella è una conseguenza delle vittorie". Ora Jannik Sinner  è tornato in cima, "ma probabilmente non gioca a Barcellona, Alcaraz sì e probabilmente vincerà, sorpassandolo. Dopo c'è Roma, l'incognita Madrid. Due uomini soli al comando e gli altri sono a ore di distanza. Certo ai tifosi piace questa gara per il vertice, ma in realtà la cosa bella è vedere questi due fenomeni: come stanno in campo, come poi si rispettano dopo la rivalità che mettono in gioco: un rispetto enorme, trovo che sia meraviglioso. Come d'altronde era tra Nadal e Federer".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la profezia di Paolo Bertolucci: "Cosa accadrà dopo Barcellona"

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