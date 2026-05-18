Giorgia Villa ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a causa di problemi alla schiena e numerosi infortuni che hanno compromesso la sua capacità di continuare a gareggiare. La ginnasta bergamasca, nota nel mondo della ginnastica artistica, ha dichiarato che il sacrificio e la disciplina sono stati inseparabili nel suo percorso. La decisione arriva dopo anni di competizioni e sforzi, durante i quali ha rappresentato la sua regione e la sua disciplina a livello nazionale e internazionale.

Giorgia Villa (nella foto, FerraroFederginnastica) ha detto basta: i dolori alla schiena e i tanti infortuni hanno usurato il corpo della ginnastica bergamasca che per l’artistica ha dato tutto. Nel corso delle Final Eight di serie A, alla ChorusLife Arena della sua città, ha ufficialmente annunciato il ritiro. L’ha fatto a modo suo, tornando a esibirsi in pedana, alla trave e al corpo libero, con una coreografia studiata dalla tecnica federale Tiziana Di Pilato, sulle note di “I Will Always Love You“ di Whitney Houston. Poi, ha preso il microfono in mano e commossa ha salutato il pubblico di casa e le compagne di Nazionale. A guardarla, ascoltarla e leggerle una lettera, le gemelle Alice e Asia D’Amato e poi anche Elisa Iorio, Martina Maggio e Angela Andreoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gioie, dolori e infortuni: Giorgia Villa si ritira: "Lo sport mi ha insegnato sacrificio e disciplina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fabregas: “Napoli secondo nonostante gli infortuni, Conte mi ha insegnato molto”Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli di Conte.

Affari Tuoi, Nicolò accetta l’assegno a metà partita e si commuove: ‘Mi hanno insegnato il sacrificio’Spazio alla Puglia nell’appuntamento del 19 marzo di Affari Tuoi, con l’effervescente Nicolò e sua sorella Marilina.

Gioie, dolori e infortuni: Giorgia Villa si ritira: Lo sport mi ha insegnato sacrificio e disciplinaGiorgia Villa (nella foto, Ferraro/Federginnastica) ha detto basta: i dolori alla schiena e i tanti infortuni hanno usurato il ... ilgiorno.it

Giorgia Villa si ritira e saluta la ginnastica artistica: I Will Always Love You, cala il sipario. Il commiato di una Fata d’argentoDopo la grande epopea di Vanessa Ferrari, capace di laurearsi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nel 2006 (prima e unica azzurra a ... oasport.it