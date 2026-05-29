Bernardo Silva non si trasferirà alla Juventus nella prossima stagione. L'allenatore Spalletti dovrà quindi valutare altre opzioni per il ruolo di trequartista. La squadra sta considerando diversi profili per rinforzare la linea offensiva, ma non sono stati ancora annunciati acquisti ufficiali in questa posizione. La decisione di Silva di non unirsi alla squadra ridimensiona le possibilità di rinforzi immediati nel reparto offensivo.

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© Juventusnews24.com - Bernardo Silva non giocherà alla Juventus: con quale trequartista può consolarsi Spalletti

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Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche...

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