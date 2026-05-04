Bernardo Silva nella palude | Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus

Il nome di Bernardo Silva torna al centro delle voci di mercato. Il tecnico della squadra, in una dichiarazione pubblica, ha chiaramente espresso interesse nei confronti del giocatore, chiedendo alla società di intervenire per portarlo in squadra. Il centrocampista portoghese è considerato un obiettivo prioritario per la prossima sessione di trasferimenti, e il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un investimento importante per il club.

di Mauro Munno . Il portoghese è sogno e necessità per l’estate. L’analisi di Luciano Spalletti dopo il pareggio interno contro il Verona è carica di amarezza. Il passo falso casalingo non solo complica la rincorsa Champions, ma evidenzia limiti strutturali che il tecnico ha già messo nel mirino per il futuro. « Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto, nella palude della trequarti », ha spiegato Lucio, sottolineando la necessità nel calciomercato Juventus di trovare un interprete capace di destreggiarsi nello stretto per evitare forzature e nervosismi. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’identikit tracciato porta direttamente a Bernardo Silva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva nella palude: Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus Notizie correlate Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercatoLuciano Spalletti prolungherà il suo contratto con la Juventus almeno di una stagione. Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissimedi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juventus, i bianconeri avrebbero avuto già dei contatti con l’entourage del portoghese per capire la... Contenuti di approfondimento Juventus, Spalletti fa l'identikit di mercato. Che porta dritto a Bernardo SilvaLa Juventus si ferma sul pareggio contro il Verona: solo 1-1 a Torino. Stasera i bianconeri dovranno fare il tifo per la Fiorentina, per evitare di ritrovarsi. tuttomercatoweb.com Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. L’arrivo di Bernardo Silva cambierebbe un po’ gli equ ... gazzetta.it