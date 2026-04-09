Festa della Polizia il 10 aprile a Piazza del Popolo | strade chiuse divieti e linee bus deviate a Roma
Il 10 aprile a Roma si terrà la Festa della Polizia, con celebrazioni in piazza del Popolo in occasione del 174° anniversario del corpo. Per l'evento, le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nel centro storico e modifiche alle linee di autobus che transitano nella zona. Le variazioni alla viabilità e i divieti sono stati comunicati alle autorità competenti e ai cittadini in anticipo.
In occasione della Festa della Polizia, per il 174° anniversario della fondazione del corpo, deviazioni e modifiche alla viabilità interesseranno il centro di Roma, in particolare l'area intorno a piazza del Poplo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaStrade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato.
Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Claudia Conte, salta l’invito alla festa della polizia. E c’è il mistero della laurea alla Luiss; Autodromo di Monza: il 10 aprile la festa della polizia aperta alla cittadinanza.
La Polizia di Stato festeggia i 174 anniLa cerimonia a piazza del Popolo il 10 aprile, con le più alte cariche istituzionali e diversi reparti. Stand aperti al pubblico fino a lunedì 13. Modifiche alla viabilità e chiusure temporanee ... romasette.it
Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di PiantedosiROMA – Si mostrerà nelle prossime ore. Al lavoro e, per un vertice, a palazzo Chigi. Matteo Piantedosi torna in scena dopo una settimana d’inferno legata alla rivelazione della sua relazione con la ... repubblica.it
174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: festa nella Galleria Ravaccione- Cava Fantiscritti - facebook.com facebook
Festa della Polizia: Italy’s state police force celebrates 174 years with a parade in Rome. x.com