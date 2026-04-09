Festa della Polizia il 10 aprile a Piazza del Popolo | strade chiuse divieti e linee bus deviate a Roma

Il 10 aprile a Roma si terrà la Festa della Polizia, con celebrazioni in piazza del Popolo in occasione del 174° anniversario del corpo. Per l'evento, le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nel centro storico e modifiche alle linee di autobus che transitano nella zona. Le variazioni alla viabilità e i divieti sono stati comunicati alle autorità competenti e ai cittadini in anticipo.