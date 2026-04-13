Pensilina per i bus in piazza Vittorio Emanuele Zicari Udc | Perché non s' avviano i lavori a piazzale Rosselli?

Un rappresentante politico ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui i lavori di adeguamento dell'autostazione di Piazzale Rosselli non siano ancora stati avviati, nonostante le richieste inviate tramite email il 6 marzo e il 7 aprile. La richiesta è stata indirizzata al Dipartimento Regionale e al Gabinetto dell’Assessore, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sulla mancata autorizzazione dei lavori che permetterebbero di rimuovere la sosta per strada.

Con mail del 6 Marzo e del 7 Aprile ho chiesto chiarimenti al Dipartimento Regionale e poi al Gabinetto dell'Assessore, per capire perché non vengano autorizzati i lavori per l'adeguamento dell'autostazione di Piazzale Rosselli così da poter rimuovere la sosta per strada.Apprezzo il lavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Pensilina per la fermata dei bus in piazza Vittorio Emanuele, sarà la soluzione definitiva?Entro la prossima settimana verrà installata in piazza Vittorio Emanuele una pensilina per far riparare i viaggiatori dalle intemperie. "Giallo" a piazzale Rosselli: Zicari incalza la giunta sulla fermata bus irregolareIl caso della fermata bus di fronte all'ex cinema Astor resta irrisolto e la consigliera Roberta Zicari punta il dito contro i ritardi...