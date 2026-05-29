Benifei | rischio per la Liguria 230 milioni di fondi a rischio crisi
Le infrastrutture e i progetti regionali in Liguria sono a rischio a causa di 230 milioni di fondi europei. La proposta di un ministro potrebbe bloccare le procedure di assegnazione, mettendo in stand-by le opere in corso. La situazione crea un’incertezza concreta sul futuro di lavori pubblici e investimenti già pianificati. La questione riguarda direttamente l’uso delle risorse europee e l’avvio di nuovi interventi nella regione.
? Domande chiave Cosa rischiano concretamente le infrastrutture e il lavoro in Liguria?. Come può la proposta di Fitto bloccare i progetti regionali?. Perché la mancata ratifica del Mes indebolisce l'Italia a Bruxelles?. Quale alternativa propone Benifei per aiutare le famiglie senza tagliare i fondi?.? In Breve Risorse 2021-2027 finanziano mobilità, lavoro e sostegno sociale in Liguria.. Proposta Fitto minaccia progetti infrastrutturali e piani di sviluppo locale.. Benifei suggerisce rimodulazione fondi Pnrr residui per emergenza energetica.. Mancata ratifica riforma Mes indebolisce posizione negoziale dell'Italia a Bruxelles.. Brando Benifei segnala un rischio di 230 milioni di euro per la Liguria a causa della proposta del commissario Fitto di utilizzare i fondi di coesione per contrastare il caro energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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