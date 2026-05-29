Benifei | rischio per la Liguria 230 milioni di fondi a rischio crisi

Notizia in breve

Le infrastrutture e i progetti regionali in Liguria sono a rischio a causa di 230 milioni di fondi europei. La proposta di un ministro potrebbe bloccare le procedure di assegnazione, mettendo in stand-by le opere in corso. La situazione crea un’incertezza concreta sul futuro di lavori pubblici e investimenti già pianificati. La questione riguarda direttamente l’uso delle risorse europee e l’avvio di nuovi interventi nella regione.