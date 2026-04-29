Sanità in crisi | fondi insufficienti e il rischio di un sistema bloccato

La sanità italiana si trova di fronte a diverse criticità, tra cui fondi insufficienti e problemi di personale. Nel 2027, il Fondo sanitario nazionale riceverà un aumento di un miliardo di euro, ma la Corte dei Conti evidenzia ritardi nelle Case di Comunità e carenze di personale. Questi aspetti sollevano preoccupazioni sulla capacità di garantire servizi efficienti e tempestivi ai cittadini.

? Cosa sapere Il Fondo sanitario nazionale riceverà un incremento di un miliardo di euro nel 2027.. La Corte dei Conti segnala carenze di personale e ritardi nelle Case di Comunità.. Nel 2027 il Fondo sanitario nazionale riceverà un incremento di appena un miliardo di euro, una cifra che non riuscirà a frenare il calo del rapporto tra risorse sanitarie e PIL. Le proiezioni emerse dall’audizione sul Def evidenziano un quadro di forte fragilità per il sistema curativo nazionale. Secondo quanto segnalato dalla Corte dei Conti, la gestione delle risorse appare insufficiente a coprire le necessità strutturali. Oltre al nodo economico, i rilievi...🔗 Leggi su Ameve.eu

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