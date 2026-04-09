In Calabria, il settore sanitario rischia di rimanere fermo a causa dell’immobilismo nei cantieri previsti dal PNRR. Diversi progetti per la realizzazione di nuove strutture sono ancora in fase di attesa, mentre i fondi destinati a queste opere potrebbero essere a rischio di perdita. La situazione riguarda l’intera sanità territoriale, con molte opere che non sono ancora state completate o avviate.

La sanità territoriale calabrese rischia il blocco operativo a causa dell’immobilismo nella realizzazione delle strutture previste dal Pnrr. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 mostrano infatti che solo due Case di comunità su un totale di 63 pianificate risultano avere servizi attivi, con una percentuale di copertura del 3,2% che distanzia drasticamente la media nazionale, ferma al 45,5%. La criticità si estende agli Ospedali di comunità: in Calabria ne è operativa solo una struttura su 20 previste (5%), contro il 27% registrato nel resto del Paese. Il divario strutturale tra Calabria e restanti territori nazionali. Le cifre elaborate da Agenas e trasmesse dalla Fondazione Gimbe delineano un quadro di profonda disomogeneità nell’attuazione della Missione Salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Calabria: il rischio PNRR tra cantieri fermi e fondi a rischio

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