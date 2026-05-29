Il presidente di Benevento Next Gen ha scritto al sindaco e alla Commissione Sport, chiedendo maggiori sostegni per lo sport giovanile. Ha evidenziato la mancanza di strutture adeguate e programmazione, sottolineando che il calcio di base rappresenta un patrimonio sociale. Nel comunicato si chiede di evitare sacrifici senza supporto istituzionale, ribadendo che lo sport necessita di interventi concreti per crescere e sostenere le giovani generazioni.

“Lo sport non può vivere soltanto di sacrifici personali e buona volontà. Servono ascolto, strutture e una reale programmazione politica”. È questo il messaggio lanciato dal presidente della squadra Benevento Next Gen, Alessandro Pepe, attraverso una lettera indirizzata al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla Commissione Sport del Comune di Benevento.Una presa di posizione forte, nata dall’esperienza concreta di una società giovane ma già protagonista del calcio dilettantistico cittadino. Nonostante i risultati ottenuti sul campo, il club denuncia le enormi difficoltà legate alla carenza di impianti sportivi disponibili sul territorio cittadino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento Next Gen, appello alle istituzioni: “Lo sport ha bisogno di strutture e programmazione”

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