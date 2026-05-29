Alessandro Pepe | Lo sport cittadino merita rispetto servono strutture e programmazione
Il presidente del club giovanile ha chiesto un incontro urgente con il Sindaco e la Commissione Sport per discutere degli impianti sportivi cittadini. Sottolinea la necessità di strutture adeguate e di una programmazione chiara per lo sport locale. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenzia la carenza di spazi e risorse dedicate alle attività sportive nel territorio.
Il presidente del ‘Benevento Next Gen’ chiede un confronto urgente con il Sindaco Mastella e la Commissione Sport sul tema degli impianti sportivi cittadini.. “Lo sport non può vivere soltanto di sacrifici personali e buona volontà. Servono ascolto, strutture e una reale programmazione politica ”. È questo il messaggio lanciato dal presidente della squadra ‘Benevento Next Gen’, Alessandro Pepe, attraverso una lettera indirizzata al Sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla Commissione Sport del Comune di Benevento. Una presa di posizione forte, nata dall’esperienza concreta di una società giovane ma già protagonista del calcio dilettantistico cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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