Archivio di Stato trasferito l' appello dei portatori della Vara alle istituzioni

Un possibile spostamento dell’archivio di Stato fuori da Reggio o dalla regione ha sollevato discussioni e timori tra i cittadini e gli operatori locali. La questione riguarda la proposta di trasferimento, che ha generato reazioni di preoccupazione tra le persone coinvolte e le istituzioni del territorio. Incontri e appelli sono stati avviati per chiedere chiarimenti e mantenere la sede dell’archivio nel territorio.

L'ipotesi del trasferimento dell’archivio di Stato fuori da Reggio o persino fuori regione sta suscitando in città allarme e preoccupazione. Nel dibattito entrano anche i portatori della Vara, che vogliono unire la loro voce a quella degli altri cittadini e gruppi che hanno espresso la loro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Consegnati i 5 riconoscimenti per "L'imprenditore ideale": l'appello alle istituzioniCinque i riconoscimenti per “L'imprenditore ideale” consegnati nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara, in occasione della settima edizione del... Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine sui figli: accuse e appello alle istituzioniNuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, una vicenda che da mesi resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria: tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Archivio di Stato di Reggio senza casa, la direttrice Puleio: Il patrimonio documentale potrebbe essere trasferito fuori città · ilreggino.it; Archivio di Stato a rischio trasferimento, in pericolo la memoria storica della città; Archivio di Stato verso il trasferimento, Lamberti Castronuovo: Reggio rischia un altro furto; La promessa di Scurria: L’Archivio di Stato tornerà a Messina. Trasferimento Archivio di Stato, Lamberti Castronuovo: è come cancellare le origini di Reggio, città si ribelliChe la città continui a perdere pezzi importanti della propria struttura è cosa nota, ma a quanto pare non suscita che indifferenza ed assuefazione. Abbiamo perso il capoluogo che, lungi da essere un ... strettoweb.com Archivio di Stato di Reggio Calabria, l’Associazione Sensazioni Emergenti: perderlo è minaccia alle radici del territorioIncertezza sul futuro dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria che rischia di essere trasferito fuori dal contesto urbano. Il silenzio equivale alla complicità. L’incertezza sul futuro dell’Archivio ... strettoweb.com Ad Arezzo il ricordo delle vittime dell’Archivio di Stato: “Mai abbassare l’attenzione sulla sicurezza” - facebook.com facebook