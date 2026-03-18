Spiagge della salute | buone pratiche sportive negli stabilimenti balneari

A Napoli si è tenuta una presentazione presso la sede di Confcommercio Campania per il progetto “Spiagge della Salute”. L'iniziativa mira a rendere le spiagge italiane ambienti dedicati al benessere, alla prevenzione e alla promozione di pratiche sportive, coinvolgendo stabilimenti balneari di diverse regioni. L’obiettivo è incoraggiare attività sportive negli stabilimenti lungo le coste italiane.

Si è svolta a Napoli, presso la sede di Confcommercio Campania in Piazza Municipio, la presentazione del progetto “Spiagge della Salute”, iniziativa che punta a trasformare le spiagge italiane in luoghi sempre più dedicati al benessere, alla prevenzione e alla promozione dell’attività sportiva. Durante il focus Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (SIB Confcommercio), ha sottolineato il valore strategico del coinvolgimento degli stabilimenti balneari nella diffusione di iniziative dedicate alla salute e allo sport. “Per il SIB Confcommercio è sempre un piacere partecipare a tutte le attività proposte dalla Confederazione dello Sport e in particolare a questa iniziativa che consentirà di portare presidi e attività dedicate alla salute direttamente negli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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