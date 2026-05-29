Benedetta Primavera | chi è Alessandro Di Pasquale il talento del Lecce che verrà

Il 29 maggio 2026, si è scoperto che Alessandro Di Pasquale, centrocampista del Lecce, sarà tra i giocatori più in vista della prossima stagione. Considerato un talento emergente, il giocatore ha attirato l’attenzione per le sue capacità tecniche e il ruolo in squadra. La società calcistica ha comunicato che il contratto del centrocampista è stato rinnovato, senza ulteriori dettagli sui termini economici o eventuali clausole.

Lecce, 29 maggio 2026 – Centrocampista di qualità, Alessandro Di Pasquale è uno dei prospetti più interessanti di questa stagione in casa Lecce. Per la serie ‘Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa’, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe tornare alla ribalta nel corso di questi mesi di calciomercato. Nato il 25 settembre del 2007 a Salerno, Di Pasquale è cresciuto nella Scuola Calcio Millenium prima di essere provato da diverse squadre di Serie A. Nel corso della sua giovane carriera, Di Pasquale ha fatto anche uno stage con il Napoli. Gli azzurri avranno la peggio con il Lecce che conquista la sua fiducia e lo porta in Salento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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